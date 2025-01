Lorenzo minaccia (ancora) di abbandonare il Grande Fratello: lo sfogo contro Helena – VIDEO

Ci risiamo: Lorenzo Spolverato (anche se non ci crede nessuno), minaccia di lasciare la Casa del Grande Fratello qualora Shaila Gatta venisse eliminata nel corso della puntata di stasera. Se dovessimo fare fede ai risultati dei sondaggi online, consiglierei al modello di pigiami di preparare la valigia.

Lorenzo, parlando con Amanda, ha svelato il suo punto di vista su Helena Prestes dopo l’uscita di scena di Jessica Morlacchi che la scorsa settimana ha preferito abbandonare piuttosto che farsi “giudicare” dal pubblico tramite televoto:

Jessica era appena uscita e lei l’ha vinta anche questa volta. Lei mi ha detto: ‘Sì ho vinto, sono una regina’. Ci sguazza in questa cosa perché sotto sotto a lei, di voi, manco gliene frega. In tutto questo i vassalli… Luca, da regista, è diventato vassallo. Domani non esce, Helena rimane qui. Lei è un giocatore forte!

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.