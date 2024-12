Lorenzo litiga con Javier e fa una confessione a Shaila: “Oh mio Dio, aiutatemi!” – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, i rapporti tra i concorrenti continuano a evolversi, e questa volta al centro delle discussioni ci sono stati Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Il modello milanese ha affrontato il pallavolista argentino per chiarire i suoi dubbi sulla sua sincerità e lealtà all’interno del gioco.

Le accuse di Lorenzo Spolverato a Javier Martinez

Lorenzo, che ha recentemente riconquistato il cuore di Shaila Gatta, ha accusato Javier di parlare troppo spesso della ballerina napoletana, con cui aveva avuto una frequentazione prima della storia d’amore tra il modello e Shaila.

In particolare, Spolverato ha dichiarato:

Non mi torna il fatto che molti dicono che parli di Shaila… Non è che parla di quel discorso solo quando glielo chiedono, lui parla proprio di Shaila.

Javier ha replicato affermando che il suo parlare di Shaila non è legato a un interesse romantico, ma a una riflessione personale:

Non mi piace Shaila. Se mi piacesse, avrei il coraggio di dirtelo… La Shaila che vedo oggi non mi piace, quindi per me l’estetica – come per tutti – dopo un po’ scivola in fondo.

Il pallavolista, tuttavia, ha svelato di aver provato attrazione per Shaila durante il balletto.

Le dinamiche con Helena e Chiara

Lorenzo ha inoltre espresso perplessità sulla vicinanza di Javier a Helena Prestes e Chiara Cainelli. L’argentino ha ribadito di non aver mai approfondito nessuna relazione con loro, dichiarando:

Ad Helena ho sempre detto che la vedevo come un’amica. Se lei si avvicina e mi abbraccia, io non voglio scansarla, voglio essere fiducioso che lei abbia capito.

Sul rapporto con Chiara, Javier ha spiegato:

Credevo veramente a quello che provavo per Chiara, ma per me il bacio è importante… Non l’ho fatto per passare da quello buono.

Lorenzo mette in dubbio la sincerità di Javier

Non soddisfatto delle risposte, Lorenzo ha accusato Javier di essere troppo attento alla sua immagine pubblica, evitando di mostrare lati più fragili:

Non vuoi cadere nel “non faccio vedere il 20% di Javier perché sarebbe la parte per cui la gente potrebbe pensare che io sia un po’ cattivo”. Secondo me hai sempre il timore di entrare in contatto con le tue fragilità.

Il modello ha anche sottolineato che, a suo avviso, Javier cerca di piacere a tutti, specialmente al pubblico:

Tu vuoi fare il buono agli occhi del pubblico. Sei molto intelligente e sei anche molto furbo, forse più di me.

La replica di Javier Martinez

Il pallavolista, visibilmente infastidito dalle accuse, ha ribattuto:

Io non ho mai discusso con nessuno perché non ho mai trovato un motivo valido. Se pensi che l’abbia fatto per passare da quello buono, non so che dirti.

Ha poi ribadito la sua sincerità nelle relazioni:

Io vado da una ragazza e sono sincero con lei… Potevo tranquillamente portare avanti questa cosa con Chiara, ma non era quello che volevo fare.

Lorenzo vuota il sacco con Shaila

Dopo lo scontro con Javier, Spolverato ha riportato a Shaila la parte legata all’attrazione e, per tutta risposta, la Gatta è sembrata incredula:

Oddio, cosa, ma sei sicuro? No cioè scusa, non ho capito bene. Oh mio Dio. Aiutatemi!

La scheda di Javier

Nato in Argentina 29 anni fa, nel 2007 Javier Martinez ha lasciato con la famiglia la sua terra per venire in Italia, precisamente in Sardegna, per giocare a pallavolo nel ruolo di spiker, attaccante. Nello stesso anno è venuta a mancare la madre. La sua perdita lo ha segnato molto, ma allo stesso tempo lo ha messo nelle condizioni di crescere e responsabilizzarsi.

È apparso in Temptation Island e in Uomini e Donne. La pallavolo resta la sua principale passione oltre che il suo lavoro. In Italia ha cambiato diverse squadre e città.

Al momento è single.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.