Chi ieri sera ha sintonizzato la tv su Mediaset Extra è rimasto colpito dalla scena: Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si scambiavano baci appassionati nel salone del Grande Fratello, sotto gli occhi degli altri concorrenti. Tuttavia, poche ore dopo, i due hanno affrontato l’ennesima crisi e il modello dei pigiami ha deciso di chiudere la loro relazione per un assurdo motivo.

Lorenzo a Shaila: “Non possiamo andare avanti così”

Nel tentativo di spiegarsi, Lorenzo ha confessato a Shaila di non essere pronto per una relazione così intensa. Parlando con lei lontano dagli altri, ha detto:

Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene, questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi. Inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì e una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare, Shaila.

Le parole del modello hanno mandato in crisi Shaila, che non ha trattenuto le lacrime. Poco dopo, la ballerina si è rifugiata in sauna con alcune amiche, sfogandosi contro due concorrenti, Helena e Amanda.

Shaila contro Helena e Amanda: lo sfogo in sauna

In preda alla rabbia e alla delusione, Shaila ha attaccato Helena e Amanda, accusandole di intromettersi nella sua relazione, così come riportano i colleghi di Biccy.it:

Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai, ora si fidanzano loro. Lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra. Ma questa Amanda che vuole? Mi ha detto Mariavittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno. Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma chi t sap? Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno.

La situazione all’interno della casa sembra farsi sempre più tesa, con dinamiche e rivalità che alimentano il caos tra i gieffini. Riusciranno Shaila e Lorenzo a chiarirsi, o questa sarà la rottura definitiva?

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.