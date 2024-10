Lorenzo teme che Javier abbia mancato di rispetto a Shaila: “Se lui ha fatto questo…” – VIDEO

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno vivendo la loro personale luna di miele nella Casa del Gran Hermano. Nonostante questo, il pensiero su Javier Martinez rimane centrale e così, proprio l’ex Velina di Striscia ha chiesto a Maica se il pallavolista aveva parlato di lei.

Lorenzo cita Javier e parla di “rispetto” nei confronti di Shaila

Ma non finisce qui. Anche Lorenzo, durante una conversazione con Shaila poco prima dell’inizio della diretta, si è interrogato sulla possibilità che Javier possa vuotare il sacco svelando cosa è accaduto sotto le coperte con l’ex Velina con cui ha avuto una storia durata quanto una Gatta in tangenziale.

Ecco le parole di Lorenzo (un po’ disturbate da una conversazione centrale tra altri coinquilini) che troverete anche nel video a seguire:

Non può! Secondo me è mancanza di rispetto se una persona spoilera le cose vostre che vi siete detti sotto le coperte o fuori di qua prima di entrare. Se lo spoilera al pubblico senza averne parlato prima con te… no, no, anche per me riguarda questo, in generale. Se parlano di cose che ci siamo detti io e Luca, io e Helena o io e te in alcuni momenti privati… se quelle cose vengono fuori. Altrimenti tu ti vuoi far vedere e vuoi la difesa e fare vittimismo, questo io penso.

Lorenzo che parla di mancanza di rispetto è la barzelletta più divertente che ascolterete oggi.

Come potete sentire il ratto e la gatta sanno tutto. Sono stati informati di ogni singola parola detta in casa e quindi sono preparati. Javier e gli altri al contrario non hanno la minima idea di cosa sta accadendo. Continua il gioco scorretto del #grandefratello #shaviers #javi7 pic.twitter.com/HngtZTzIEG — Freedom (@Antonie06514197) October 24, 2024



Javier, nel frattempo, ha raccontato grande parte delle cose accadute e l’ha fatto, a differenza loro, con estrema signorilità e rispetto.

Le parole di Javier

I baci in quella maniera, così carnale, tutti i giorni. Ogni volta le dicevo “tu mi fai impazzire, voglio fare l’amore con te” e lei mi diceva “anche io”. Le dicevo “mi fido di te” e lei rispondeva “anche io”, anche senza microfono, in piscina, mi ha detto “dove lo trovo uno così come te?”. Che devo pensare? Sapevo di essere più avanti, ma la sentivo mia. Non ho mai preteso cose, ma le dicevo “lasciati andare”. Ieri sera abbiamo dormito insieme. Ha recitato tutto il tempo, che dovrei pensare? Non si fanno certe cose. Le chiesi se vedeva Lorenzo solo come un amico, lei mi disse di sì.

La Casa si “divide”

L’atmosfera nella Casa del Grande Fratello è elettrica in attesa del ritorno di Shaila e Lorenzo dal Gran Hermano. La loro inaspettata storia d’amore, sbocciata in terra spagnola, sta creando profonde spaccature tra i concorrenti, rivelando dinamiche e alleanze inaspettate.

Grande Fratello: la Casa si divide su Shaila e Lorenzo

Mariavittoria, attualmente in nomination, non nasconde la sua impazienza per il rientro della coppia. “Io nella vita sono curiosissima, quindi ci penso ogni cinque minuti”, ha confidato alle altre inquiline, manifestando il timore di non poter assistere al momento del ritorno a causa di una possibile eliminazione.

La svolta più clamorosa arriva da Jessica: “Se Shaila rientra, non le do tutta questa fiducia” ha gettato benzina sul fuoco delle polemiche aggiungendo:

Questa sta giocando. Chissà che dinamica sta creando con Lorenzo… è un gioco, niente. Io ormai non… Secondo me non inizio nemmeno a pensare a questo punto, sto dicendo un pensiero molto forte, magari un ragazzo semplice come Javier, o un ragazzo semplice come Lorenzo, non se lo prenderebbe mai. Attrazione sì… sono bei ragazzi, che gli devi dire? A questo punto se giochi in questo modo mi fai pensare. Per quale motivo lo fai? Per l’immagine? Lei mi disse che l’uomo la deve trattare come una principessa. Non esiste per lei che tu non sia galante o che non la porti a cena…

Mariavittoria pensa che Shaila avrà già le idee chiare su come poter gestire la situazione. “Si arrampicherà sugli specchi” afferma, ipotizzando e prevedendo le sue azioni.