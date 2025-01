Lorenzo incontra il guru della moda al Grande Fratello, la conferma di una opinionista di Pomeriggio 5 – VIDEO

Il mondo del gossip e della televisione italiana è in fermento: il guru della moda ha finalmente confermato di aver conosciuto Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. La notizia è stata ufficializzata in una lunga intervista al magazine Nuovo Tv, dove il guru ha rivelato di aver addirittura baciato il concorrente. Ma le sorprese non finiscono qui.

Lorenzo incontra il guru della moda al Grande Fratello

Secondo indiscrezioni del settimanale Chi, il guru entrerà nella casa più spiata d’Italia nella puntata di giovedì 16 gennaio per un attesissimo faccia a faccia con Lorenzo Spolverato. Questa rivelazione ha scatenato l’interesse del pubblico e dei media, aumentando l’attesa per il confronto. La voce è stata confermata anche da Anna Pettinelli durante Pomeriggio Cinque, lasciando intendere che il confronto sarà uno dei momenti più discussi della stagione.

Le Parole di Anna Pettinelli

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque, la coach di Amici di Maria De Filippi ha dichiarato: “Tutti aspettavano questo momento e finalmente possiamo dirvi che nella puntata di giovedì 16 gennaio Lorenzo Spolverato incontrerà il misterioso guru della moda…”. Questa dichiarazione ha generato un grande clamore in studio, lasciando spazio a ulteriori speculazioni.

Nel frattempo, all’interno della Casa, Lorenzo Spolverato ha mostrato curiosità e attesa per questo imminente incontro. “Ma chi è questo guru della moda di cui parlate? Chi è? Vorrei proprio conoscerlo anche io…”, ha affermato Lorenzo, aggiungendo che è certo che il guru entrerà presto in Casa.

Attesa per il Confronto

Gli ospiti di Myrta Merlino durante la trasmissione non hanno nascosto il loro stupore per questa notizia, mentre la Pettinelli ha aggiunto: “Questo è quello che dovrebbe succedere… Sai com’è? La gente mormora e alla fine la voce del popolo…”.

Non ci resta che attendere la puntata di giovedì per assistere a questo attesissimo confronto che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Il Grande Fratello continua a sorprendere con momenti indimenticabili che lasciano il segno nella storia della televisione italiana.