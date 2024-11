Bomba su Lorenzo e Helena: spuntano le foto segrete prima del GF

Nel mondo del Grande Fratello, dove nulla sfugge agli occhi attenti del pubblico, emerge una rivelazione destinata a scuotere gli equilibri della casa più spiata d’Italia. Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, due dei concorrenti più discussi di questa edizione, si trovano al centro di un vero e proprio ciclone mediatico che potrebbe compromettere seriamente il loro percorso nel reality.

Grande Fratello: liaison tra Lorenzo e Helena prima del GF

A sganciare la bomba è stato l’esperto di gossip Biagio D’Anelli, che con le sue dichiarazioni ha fatto tremare il mondo del reality. Secondo quanto rivelato dall’opinionista, non solo i due concorrenti farebbero parte della stessa agenzia, ma avrebbero condiviso molto più di semplici rapporti professionali. Le sue parole sono state inequivocabili: “Ho avuto una conferma, non solo fanno parte della stessa agenzia, ma fuori i due baldi giovani hanno avuto una liaison”.

La situazione si fa ancora più piccante con l’esistenza di presunte prove fotografiche che documenterebbero questa liaison segreta. D’Anelli ha infatti affermato: “Lorenzo sta facendo di tutto per non nascondere e non fare arrivare questa cosa alla sua bella Shaila”. Una rivelazione che potrebbe avere ripercussioni devastanti, soprattutto considerando la presenza di Shaila, attualmente legata sentimentalmente a Lorenzo.

Lorenzo e Helena, spuntano le foto segrete

L’esperto di gossip promette ulteriori sviluppi, concludendo con parole che lasciano presagire nuovi colpi di scena: “Signori miei, noi ci meritiamo la verità e aspetteremo con ansia il racconto perché c’è stato un inciucio ed ho visto anche delle foto”.

adesso si spiega tutto,ecco perché aveva così tanto paura che helena e shaila diventassero amiche.

ecco perché ha manipolato shaila affinché andasse contro helena ieri sera

che cesso,le scioltenzo che continuano a crederci ? ridicole. #grandefratello pic.twitter.com/Tis24MAXMS — Sofia ✨ (@justsofiah) November 16, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.