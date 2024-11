Lorenzo e Helena, confronto che spiazza tutti: ecco le parole che nessuno si aspettava – VIDEO

Dopo un periodo di silenzio che ha messo alla prova la loro amicizia, Lorenzo ed Helena si sono finalmente confrontati in piscina. Il ragazzo ha espresso il suo dispiacere per la situazione, ammettendo di provare ancora affetto per lei e cercando di farle capire le sue buone intenzioni. Lorenzo ha invitato Helena a condividere il suo punto di vista su quanto accaduto, aprendo la strada a un dialogo sincero.

Il confronto tra Lorenzo e Helena che ha sconvolto gli equilibri della Casa del GF

La modella brasiliana ha aperto il suo cuore, esprimendo tutto il suo dolore: “A me manchi. La nostra amicizia non c’è”. Helena ha evidenziato come il loro rapporto si sia deteriorato dopo l’ingresso di Shaila, sottolineando con amarezza: “Tu eri mio amico” e aggiungendo che “Sembra che ci sia un muro”.

Il modello dei pigiami ha manifestato il suo dispiacere per la situazione, cercando di trovare un punto d’incontro. “Voglio che tu sappia che c’è del bene che non voglio abbandonare”, ha confessato Lorenzo, pur ammettendo di aver mantenuto le distanze per evitare fraintendimenti.

Grande Fratello: l’ombra di Shaila

La presenza di Shaila ha rappresentato il vero nodo della questione. Lorenzo ha ammesso che la ballerina potrebbe non gradire certi atteggiamenti tra loro, arrivando a dichiarare: “Non lo farei mai” riferendosi alla possibilità di un abbraccio con Helena.

Il confronto si è concluso con un timido tentativo di riconciliazione. Alla domanda di Lorenzo “Come vedresti il nostro rapporto? Come lo vorresti?”, Helena ha risposto con un semplice ma significativo “Come prima”, pur consapevole delle nuove limitazioni imposte dalla situazione.

La frase choc che non passa inosservata

Se questo confronto tra Lorenzo e Helena può sembravi pacifico e rispettoso, Spolverato come sempre ha “esagerato”, affermando che, qualora la modella fosse felice accanto ad un’altra persona, lui inizialmente non gioirebbe allo stesso modo, ma anzi sarebbe infastidito, ecco il VIDEO: