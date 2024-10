Lorenzo Spolverato rivela il triangolo amoroso al Gran Hermano: sconcertanti chiacchiere su Helena Prestes – VIDEO

Lorenzo Spolverato dopo aver copulato con Shaila Gatta ed essersi dichiarato al Gran Hermano, ha pensato bene anche di parlare del suo avvicinamento con Helena Prestes.

Lorenzo parla di Helena: sconcertanti chiacchiere da bar

“Non abbiamo limonato, ma solo contatto fisico perché per un mese… c’era un pochino di miele. Avevo un rapporto di miele con la brasiliana e lei si è innamorata di me. Nel tempo che Shaila andava da Javier, io andavo da Shaila, ma andavo anche da Helena. Ma io mi sono fermato con la brasiliana, con lei solo amicizia”.

La conversazione tra Lorenzo, Shaila e il resto degli inquilini è stata contornata da risate, gente che si dava il cinque e superficialità sconvolgente.

E se Lorenzo parla di Helena in questi termini, lei ha confessato di essersi innamorata e sta visibilmente soffrendo.

Io pretendo che Helena ascolti tutte queste parole di Lorenzo su di lei. Helena si sta ammazzando per difenderlo, piange ogni volta che ne parla e questo l’ha definita solo come un oggetto per le su astinenze. IO SONO SCHIFATA, HELENA TI DEVI SVEGLIARE pic.twitter.com/s3bKhQ8Qk0 — H.✨ (@is16__) October 23, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.