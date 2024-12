“Milano mormora” su Lorenzo vicino al “guru della moda”: la bomba dell’ex vippone

Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello, continua a tenere banco con le sue vicende sentimentali e le voci sulla sua vita privata. Il giovane, noto per la sua storia d’amore con Shaila Gatta, è stato recentemente al centro di un intricato gioco di indiscrezioni, che lo vedono legato a un misterioso “guru della moda”. Ma cosa c’è di vero in queste voci che trapelano dal mondo della moda e della televisione?

Lorenzo e il “guru della moda”, parla ex del GF Vip

La curiosità attorno a Lorenzo Spolverato è aumentata dopo un episodio avvenuto all’interno della Casa del Grande Fratello. Durante una sorpresa organizzata per Shaila Gatta, madre di quest’ultima, Luisa, si è lasciata andare a una dichiarazione: “È gay”.

La frase, pronunciata quando pensava di non essere ripresa, ha fatto il giro dei social e ha alimentato il gossip sulla vita privata di Lorenzo. Nonostante le parole della madre di Shaila, la ballerina ha cercato di minimizzare la cosa, dichiarando che la madre le aveva detto che Lorenzo non fosse una “bella persona”.

Nel frattempo, le voci continuano a circolare sul presunto legame di Lorenzo Spolverato con un “guru della moda”.

Già in una diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini aveva interpellato Lorenzo su un pettegolezzo che parlava di una sua presunta frequentazione con un misterioso personaggio del mondo della moda. Lorenzo aveva prontamente smentito, definendo la faccenda “sciocchezze” e liquidando la questione in fretta.

Jenny Urtis svela nuovi dettagli

A tornare sull’argomento è stata Jenny Urtis, medico estetico, che ha rivelato nuovi particolari sulla vicenda in un’intervista a MowMag:

A Milano si dice che Lorenzo Spolverato abbia un’amicizia particolare con un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand.

Nonostante non conosca personalmente Lorenzo, la Urtis ha precisato che si tratterebbe di una relazione amichevole, ma che è stata amplificata dai rumor:

Magari ci è andato a cena un paio di volte e la gente ha ingigantito la cosa. Resta il fatto che Milano mormora.

L’interesse per Lorenzo Spolverato non si limita solo al Grande Fratello. Infatti, la sua passione per la moda e la sua ambizione di entrare in questo mondo non sono mai state un segreto.

La sua vicinanza ad alcuni nomi influenti del settore sembra continuare ad essere un tema caldo, e le speculazioni su un possibile futuro nel fashion continuano a far parlare.