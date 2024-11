GF, Lorenzo choc: gesto vergognoso contro Javier, il video virale indigna il web

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello sono alle stelle, e Lorenzo Spolverato continua a far parlare di sé per atteggiamenti che stanno sollevando indignazione tra i telespettatori e sul web. Dopo le polemiche per il suo comportamento aggressivo e i toni spesso sopra le righe, nelle ultime ore è emerso un video controverso che rischia di compromettere definitivamente il suo percorso nel reality.

Lorenzo choc: gesto vergognoso contro Javier

Il video, diventato rapidamente virale su “X”, mostra un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Dopo essersi fatto la doccia, Lorenzo si è avvicinato all’armadio di Javier Martinez, suo compagno e rivale nella Casa, e si sarebbe asciugato le parti intime sui vestiti di quest’ultimo.

Un gesto che molti utenti hanno definito “orrendo, volgare e da bullo”. La rete si è scatenata, chiedendo a gran voce l’espulsione immediata del concorrente.

Lorenzo, ma sei serio?

Vediamo se pensiamo tutti la stessa cosa:

cosa avrebbe voluto fare sui vestiti di Javier? io attendo con ansia uno scontro tra Javier e Lorenzo.

Se già aveva superato dei limiti, è bastato l’ingresso di un maranza come lui per peggiorarlo#grandefratello https://t.co/xgaVD4sqS1 pic.twitter.com/ptT0qggAQ0 — Benedetta ❤️‍ (@__itsBeBe) November 18, 2024

Indignazione social: i fan del Grande Fratello contro Spolverato

L’episodio ha sollevato una vera e propria bufera sui social, con hashtag come #LorenzoFuori e #GrandeFratello in tendenza. Gli internauti hanno espresso il loro disappunto, accusando Lorenzo di avere un atteggiamento tossico e irrispettoso.

Tra i commenti più accesi si leggono frasi come: “Non possiamo tollerare certi atteggiamenti in tv” e “Questo non è intrattenimento, è bullismo”. Alcuni spettatori hanno persino minacciato di boicottare il programma qualora non venissero presi provvedimenti.

Alfonso Signorini interverrà in diretta?

La prossima puntata serale del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, potrebbe essere decisiva. I fan del programma si aspettano un intervento diretto per affrontare la situazione e valutare le possibili conseguenze del gesto di Lorenzo.

Se confermato, l’episodio potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per il concorrente, già più volte al centro di polemiche. Non resta che attendere per scoprire come il programma gestirà questa ennesima crisi.