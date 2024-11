Lorenzo, furia nella notte: urla e paura al GF, scontro con Mavittoria e Helena – VIDEO

Al termine della diretta del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è scagliato contro Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes, urlando per tutta la Casa senza freni fino a richiedere l’intervento di Shaila Gatta.

Prima si è alterato con Mariavittoria che, dopo la nomination di Enzo Paolo, ha avuto un momento di delusione ed ha mandato a quel paese proprio Lorenzo (non l’avesse mai fatto…).

Poi a tavola Spolverato si è scagliato anche contro Helena Prestes.

la dottoressa porterà il topo alla squalifica lei lavora per noi pic.twitter.com/iFRYb8gUzL — BagnoTrash (@bagnotrash) November 5, 2024

topo ratto roditore pantegana di fogna pic.twitter.com/zgWy9ZobjM — BagnoTrash (@bagnotrash) November 5, 2024

Helena, successivamente, si è rifugiata in bagno con Mariavittoria, scoppiando a piangere. Anche in questa occasione, Lorenzo ha sbraitato chiedendo spiegazioni per i continui attacchi.

Problemi con la gestione della rabbia? A quanto pare…

IO NON MI CAPACITO DI COME UNO COME IAGO, UN SIGNOR UOMO, SIA FUORI MENTRE UN RATTO NARCISISTA DI PROPORZIONI BIBLICHE SIA ANCORA LÌ DENTRO A SPADRONEGGIARE SENTENDOSI IN DOVERE DI INVEIRE CONTRO LE DONNE CON IL BENEPLACITO DEGLI AUTORI.#GrandeFratello pic.twitter.com/hGgj0V106n — ❁ ❁ (@DaeNyra__) November 5, 2024

La scheda del concorrente

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.