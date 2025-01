Lorenzo, frase shock contro Javier: Shaila interviene e lo riprende, scoppia il caos

Nel cuore della casa del Grande Fratello, lo scontro tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez ha raggiunto nuove vette di tensione. Il modello milanese, da tempo in conflitto con il pallavolista argentino, ha scatenato una bufera con un commento che non è passato inosservato. “Spaccati un ginocchio”, ha detto Lorenzo mentre osservava Javier impegnato in una gara in piscina.

Lorenzo Spolverato: la frase su Javier che divide

La frase, pronunciata con apparente leggerezza, ha immediatamente suscitato indignazione tra i telespettatori e i social si sono infiammati. Mentre alcuni la considerano una battuta fuori luogo, altri la leggono come un attacco diretto alla carriera di un atleta.

Le parole di Lorenzo hanno inevitabilmente sollevato un’ondata di critiche. Sui social, molti utenti si sono scagliati contro il gieffino criticandolo per aver augurato il male ad un suo inquilino. Altri hanno invece minimizzato, parlando di una semplice “battuta”.

Dopo la frase di pessimo gusto su Javier, Shaila ha prontamente ripreso il ragazzo esclamando: “Ma no!”.