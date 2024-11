Lorenzo, nuova frase choc: web in rivolta, Signorini pronto alla squalifica – VIDEO

Una nuova tempesta si abbatte sulla Casa del Grande Fratello dopo l’ultima controversa uscita di Lorenzo Spolverato, il modello milanese che continua a far discutere per le sue dichiarazioni inappropriate. Questa volta al centro della polemica una battuta sulla legge 104 che ha scatenato l’immediata reazione del pubblico.

Grande Fratello: la frase incriminata di Lorenzo sulla 104

Durante un momento di gioco nella Casa, Spolverato ha pronunciato una frase che ha immediatamente sollevato un polverone: “Io sono quello con la 104!”. Nonostante il tentativo di Giglio di farlo ritrattare, il danno era ormai fatto, tanto che l’hashtag #FuoriLorenzo è schizzato in tendenza sui social.

Lorenzo: ” io sono quello con la 104″

E continuamo a pestare merdoni me ce gente che lo difende.

CHE IMBARAZZO SWIFFER#grandefratello #fuorilorenzo pic.twitter.com/kAUtM9Nyix — Danix_9.2 (@BealuxRegna) November 16, 2024

Secondo alcune indiscrezioni circolate su X, Alfonso Signorini potrebbe prendere provvedimenti nelle prossime 48 ore. La posizione di Lorenzo nella Casa appare sempre più precaria, con la concreta possibilità di una squalifica nella puntata di martedì.

Grande Fratello: il curriculum di gaffe di Lorenzo

Non è la prima volta che Spolverato si rende protagonista di uscite infelici. Il suo “curriculum” include l’uso del termine “ritardata”, minacce come “ti tiro due schiaffi” verso Shaila Gatta, fino alle recenti esternazioni su Javier Martinez: “Lui è un piscia*za, che uomo, che piscia*za. Ma se lo becco, se lo becco… Ho sognato che lo menavo!”. Senza dimenticare le sue controverse considerazioni sull’amore tossico e la gelosia verso la felicità delle ex compagne.

Cioè create un # senza senso contro javier #fuorilorenzo essiste per le COSE GRAVISSIMIE CHE FA E IL motivo E gravi buona visone ignoranti #grandefratello@GrandeFratello pic.twitter.com/VmjZDugKH4 — GRAZIA (@Giusepp89093798) November 16, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.