Lorenzo Fragola contro l’ex di Amici, Mameli. Cosa è successo tra i due cantanti? Una Story su Instagram del primo cantante ha gettato ombre sui rapporti professionali con Mario Castiglione, in arte Mameli, con il quale era in corso una collaborazione.

I due cantanti sono venuti alla ribalta grazie ai due principali talent musicali, ovvero X Factor per quanto riguarda Fragola e Amici di Maria De Filippi in riferimento a Mameli.

Nell’estate del 2022 avevano iniziato una collaborazione artistica molto forte, al punto da ribattezzarsi come “coppia artistica”, sancita anche dal successo del brano Luna Fortuna, prodotto da Ketra e Takagi.

Quello che sembrava essere un “fidanzamento artistico” a tutti gli effetti, sarebbe poi finito con una separazione tutt’altro che consensuale. Lorenzo Fragola ha postato una Story che la dice lunga sulla fine della loro collaborazione.

L’ex vincitore dell’ottava edizione di X Factor ha così tuonato contro l’ex di Amici:

Il signor Mameli è veramente un ingrato! Non si è comportato per niente bene e non sto qui a dilungarmi. Vi chiedo gentilmente di non ascoltare il suo nuovo brano perché francamente a livello umano non se lo merita.