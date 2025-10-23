Lorenzo e Shaila, continuano le frecciatine social: i video

Shaila Gatta ha chiuso per sempre con Lorenzo Spolverato, ma lui continua con le frecciatine

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, è stata caratterizzata da continui alti e bassi. Dopo mesi di tira e molla, la relazione si è conclusa definitivamente durante la finale del reality, quando l’ex velina di Striscia la Notizia è tornata nella Casa per chiarire ogni cosa.

“Sono uscita pochi giorni fa e ho avuto l’opportunità di vedere molte cose. Io ce l’ho con me stessa, non mi capacito di come ti abbia potuto permettere di trattarmi in modo brutale e aggressivo, hai giocato con me. Ho vissuto un amore tossico, mi hai usata e manipolata, non era una storia sana. Sono venuta qui per chiudere”.

Il veto di Shaila

Da quel momento Shaila ha preferito non parlare più del suo ex, evitando di nominarlo anche nelle successive interviste. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe addirittura imposto un vero e proprio veto sul suo nome. Lo scorso 27 settembre, infatti, durante un’intervista rilasciata ad Armando Sanchez per Novella 2000, la ballerina non ha mai citato Lorenzo.

Il giornalista ha poi rivelato i motivi di questa scelta: “Lei prima di iniziare l’intervista mi ha detto: “mi raccomando non voglio dire nemmeno il nome di quella persona”. – ha raccontato il giornalista – E infatti abbiamo fatto un’intervista senza il nome di Lorenzo, per volere di Shaila. Fu una sua scelta, a me non faceva differenza, anzi se ne parlava avrei venduto di più, mi sarebbe anche convenuto perché avrebbe venduto di più il giornale. Perché io guardo quello, quanto vende, non mi interessa la coppia a me interessa quanti soldi mi vengono in tasca sinceramente. Non ha voluto però parlarne e io ho rispettato la scelta”.

Lorenzo Spolverato, continuano le frecciatine

Mentre Shaila Gatta sembra aver voltato pagina, Lorenzo Spolverato ha continuato a lanciare frecciatine via social che, secondo molti fan, sarebbero indirizzate proprio alla sua ex. A luglio, il modello milanese aveva scritto: “Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie il partner in base ai follower. A ognuno il suo specchio”.

Più di recente negli ultimi giorni, ha pubblicato un video su TikTok con una didascalia che ha alimentato ancora di più i sospetti: “Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e stare male”.

Pur non nominando mai direttamente Shaila, i messaggi di Spolverato sembrano abbastanza espliciti per chi ha seguito la loro storia all’interno del Grande Fratello.

Tra una provocazione e l’altra, Lorenzo ha anche risposto alle domande dei suoi follower, chiarendo la sua situazione sentimentale: “I social possono dire ciò che vogliono, ma la realtà è che io non sto frequentando nessuno”.