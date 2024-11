Lorenzo Spolverato ha esagerato al Grande Fratello con alcuni atteggiamenti che, probabilmente, sarebbero dovuti essere “puniti” in maniera più dura della semplice ramanzina di Signorini.

Il Grande Fratello, tuttavia, da qualche giorno ha deciso finalmente di intervenire, con una serie di richiami in confessionale indirizzati al modello milanese.

Mi è stato detto di abbassare i toni, c’è stato il richiamo. Mi hanno cappottato totalmente con confessionali tosti. Tanto è vero che adesso sono cambiato. Vedete ora come sono? Sono in una situazione di riflessione, di accettazione, e non attacco più nessuno.