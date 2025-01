“Ci sono cose che non sai di me”, Lorenzo crolla: la reazione di Shaila – VIDEO

Nella casa del Grande Fratello, il concorrente Lorenzo Spolverato ha vissuto un momento di crisi, scoppiando in lacrime mentre ripensava ai dolori del passato. Shaila Gatta è subito intervenuta per consolarlo, esortandolo a non vedere la richiesta di aiuto come una sconfitta personale: “Hai paura di appesantirmi o è per te una sconfitta personale chiedere aiuto? Guarda il malessere che ti sei portato per anni per non averlo fatto prima”.

Shaila Gatta rincuora Lorenzo: “Datti la possibilità di essere felice”

Mentre asciugava le lacrime di Lorenzo, Shaila lo ha incoraggiato a essere più clemente con se stesso e a permettersi di vivere con serenità: “Datti la possibilità di fare qualcosa di diverso e di buono per te perché meriti. A me puoi raccontare qualunque cosa”.

Tuttavia, Lorenzo ha confessato di non riuscire a condividere i suoi pesi, sostenendo che nessuno potrebbe comprendere il suo vissuto: “Ci sono tante cose che non sai, sono pesi che non attacco a nessuno”.

La solitudine e il senso di diversità di Lorenzo

Lorenzo ha espresso il suo senso di solitudine e la difficoltà nel confidarsi, rivelando di sentirsi sempre diverso dagli altri: “Non ha senso darti la motivazione per cui non ho avuto amici. Tanto mi sento sempre e comunque diverso da tutti”.

Nonostante le parole di Shaila, che ha cercato di fargli capire l’importanza della condivisione e del supporto reciproco, Lorenzo è rimasto fermo sulla sua posizione.

Shaila ha concluso il suo discorso con parole di speranza, invitando Lorenzo a raccontare il suo passato e accettare il suo supporto:

Sei stato forte da viverlo, forte da reprimerlo, forte da ricordarlo, sarai anche abbastanza forte da raccontarlo. In tutte queste brutte cose che la vita ti ha riservato hai la fortuna di avermi incontrato. Inizia a pensare che te lo meriti di avermi accanto.

« io non ho paura di te… puoi raccontarmi tutto, non mi importa di quello che hai fatto » ❣️#shailenzo pic.twitter.com/3Dv8AEUpqC — lucrezia (@lalucrezi4) January 7, 2025

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.