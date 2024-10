Lorenzo si sbugiarda: “Ecco cosa ho fatto con Helena”, la confessione – VIDEO

Nelle ultime settimane, Lorenzo Spolverato ha movimentato la Casa del Grande Fratello con dichiarazioni contrastanti e colpi di scena amorosi. Dopo aver rassicurato Helena Prestes sul proprio impegno, Lorenzo sembra aver cambiato idea, dando il via a una relazione intensa con Shaila Gatta. Questo cambio di rotta e la recente confessione di aver “giocato” con i sentimenti di Helena hanno provocato indignazione tra i fan del programma.

La confessione choc di Spolverato su Helena: “Ho solo giocato”

Per settimane, Lorenzo ha cercato di convincere Helena della sua sincerità, arrivando a definirla l’unica con cui desiderava costruire un legame autentico. Le sue parole erano state chiare: “Con te è un rapporto vero e puro e io questo voglio. Non mi piace Shaila!”. Ma, durante una visita alla versione spagnola del programma, il gieffino si è avvicinato a Shaila e i due hanno trascorso una notte intensa. L’ex Velina non ha esitato a condividere i dettagli di questa serata speciale, portando a galla l’incoerenza di Lorenzo.

Il colpo di scena più sconvolgente, però, è arrivato con una confessione di Lorenzo ai coinquilini spagnoli. Durante una conversazione, ha ammesso che mentre Helena è innamorata di lui, il suo interesse era “solo un gioco”: “La brasiliana è presa, ma io ho solo giocato,” ha dichiarato senza remore così come riportano i colleghi di Biccy.it.

Spolverato ha persino aggiunto che Shaila è sempre stata la sua preferenza, mentre Helena era solo un’illusione che ha deciso di lasciarsi alle spalle.

Reazione dei fan: Lorenzo come “aspirante attore”?

La frase “Il cuore è solo per Shaila… per adesso” ha acceso un nuovo dibattito sui social, dove molti accusano Lorenzo di manipolare i sentimenti altrui per aumentare la propria visibilità all’interno del reality. Tra critiche e sconcerto, il pubblico continua a monitorare ogni sua mossa, chiedendosi se le sue intenzioni siano autentiche o solo parte di un copione ben studiato.