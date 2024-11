Lorenzo è cambiato per colpa di Shaila? Parla una sua amica: “Non lo sto riconoscendo”

L’ex protagonista di Grande Fratello Vip e Temptation Island, Carlotta Dell’Isola, ha svelato il suo punto di vista su Lorenzo Spolverato nella sua ospitata a Casa Lollo. Durante l’intervista, ha condiviso riflessioni sulla sua nuova vita da mamma e moglie, critiche sulla nuova edizione del Grande Fratello, e opinioni taglienti su alcuni personaggi dello spettacolo. Carlotta, sposata con Nello Sorrentino, ha raccontato le sfide della maternità: “Si dorme molto poco come genitori. Come papà, Nello è veramente portato contro ogni aspettativa! Mai l’avrei detto”.

Carlotta critica Lorenzo Spolverato al GF

Carlotta non ha risparmiato frecciate alla nuova edizione del Grande Fratello, definendola una “noia mortale”. Tuttavia, ammette di seguirlo per la partecipazione di Helena Prestes, una sua amica personale: “Lo guardo solo perché c’è Helena, che è una mia amica”.

Dell’Isola ha parlato anche di Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello ed ex tentatore di Temptation Island: “Quattro anni fa era un cucciolino, eravamo sempre insieme. Ora lo vedo cambiato, non in positivo”. Carlotta attribuisce il cambiamento negativo di Lorenzo alla compagna Shaila Gatta, criticandola apertamente:

Lei non sta facendo uscire il lato migliore di Lorenzo. Lui era pazzesco. Non lo sto riconoscendo. Gli ho scritto, gli ho detto spacca tutto, fai vedere la persona che sei. Ma non in questo modo.

Le polemiche su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Uno dei temi più scottanti trattati da Carlotta riguarda la disputa tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, al centro di polemiche mediatiche:

A me dispiace per la bambina, ci rimetterà lei. Loro si fanno la guerra e la bimba pagherà il conto. Lei fa accuse importanti, qualora fossero vere sarebbe gravissimo. Alessandro lo conosco, non mi ha dato quella impressione, ma non metto la mano sul fuoco.

Carlotta ha poi commentato le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla coppia:

Ho visto le interviste di Alessandro con Corona, vedo tutto poco chiaro. Lui parla di chiamate, incontri tutto non forzato. Se ho paura di una persona, non accetto una Birkin da quella persona.

Dell’Isola si augura una risoluzione pacifica della vicenda: “Spero vada tutto bene, mi dispiace per la bimba”.

Ritorno in TV e desiderio per L’Isola dei Famosi

Carlotta ha escluso un ritorno al Grande Fratello, ritenendo di non aver vissuto un’esperienza positiva: “Mi sono bruciata la carta, ero uscita da un mese da Temptation e sono entrata dopo”.

Tuttavia, si è detta interessata a partecipare a L’Isola dei Famosi, auspicando il ritorno di Simona Ventura alla conduzione: “Ridateci Simona Ventura! Mi piaceva tanto anche Alessia Marcuzzi, sono di parte, è una mia amica”.