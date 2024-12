Lorenzo Spolverato nella bufera, quella frase controversa che fa infuriare i social: ecco cosa ha detto

Nella casa del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato è al centro di una nuova polemica. Il modello milanese, già al centro del gossip per la sua presunta omosessualità e la recente rottura con Shaila Gatta, ha pronunciato una frase controversa sulla libertà femminile.

Lorenzo Spolverato, quella frase controversa che fa infuriare i social

In un video che sta circolando sulla piattaforma X, Lorenzo si sente dire: “Io sono per le donne eh, però molto spesso vedo che… Però, donna libera sì, verissimo, però senza eccedere in quello che è poi lo screditare, dare la colpa solo all’uomo come creatura che causa…”.

Il contesto della conversazione resta incerto, ma le parole del gieffino hanno suscitato una reazione immediata sui social.

Le reazioni del pubblico

Le dichiarazioni di Lorenzo hanno spaccato il pubblico. Molti utenti sui social hanno criticato duramente il modello:

“Cosa mi tocca sentire alle soglie del 2025”, ha commentato un utente.

“Lorenzo è proprio questo! Ogni giorno nei suoi discorsi esplicita una fobia spaventosa verso il femminismo”, ha aggiunto un altro.

Alcuni hanno ricordato precedenti episodi, come quando Lorenzo aveva dichiarato di non voler vedere felici le sue ex, suscitando ulteriori polemiche.

Anche i fan della coppia Shaila/Lorenzo non hanno gradito:

“Detto da lui che sta colpevolizzando Shaila di tutto, fa molto ridere”, ha scritto un utente.

Non mancano però le voci a favore del modello. Alcuni hanno ripreso le parole dell’opinionista Beatrice Luzzi, che durante una puntata aveva dichiarato:“Essere una donna libera non significa giocare con i sentimenti degli uomini o provocarli. La verità è nel mezzo.”

Il passato di Lorenzo e il suo rapporto con Shaila Gatta

Lorenzo ha recentemente interrotto la relazione con la ballerina Shaila Gatta, spiegando di non sentirsi pronto per un rapporto serio. Durante una conversazione con Eva Grimaldi, ha ammesso: “Mi piace tanto flirtare… io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno spirito libero.”

Dietro la sua apparente leggerezza si cela però un lato più fragile. Il modello ha raccontato di aver vissuto un trauma in una passata relazione, scoppiando in lacrime poche ore prima della frase incriminata: “Ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire.”