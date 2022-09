Lorenzo Biagiarelli sarà uno dei concorrenti ufficiali della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2022. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli sarà la vera “scoperta” di questa edizione del talent ballerino in salsa vip condotto da Milly Carlucci. Il food blogger ha voluto spiegare cosa ci sarebbe dietro la sua partecipazione.

Lorenzo Biagiarelli, perché il fidanzato Selvaggia Lucarelli partecipa a Ballando con le Stelle?

Perchè Lorenzo Biagiarelli ha deciso di dire di sì a Ballando con le Stelle ed a Milly Carlucci? E’ stato lo stesso fidanzato di Selvaggia Lucarelli a spiegarlo in uno stato Instagram nel quale ha già fatto intendere quale sarà il suo spirito:

Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso.

Non poteva mancare una frecciatina al discusso attore che continuerà a far parlare di sé per via delle precedenti esternazioni no vax. Biagiarelli ha proseguito:

In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso.

Milly Carlucci nei giorni scorsi era intervenuta proprio sulla scelta di puntare sul fidanzato di una giurata. C’è dietro l’ombra della “raccomandazione”? Niente affatto, come svelato dalla stessa conduttrice di Ballando con le Stelle, che in merito aveva detto:

Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no.