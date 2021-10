Questa sera potrebbero esserci delle lacrime di gioia per Manila Nazzaro, in occasione dell’annunciata sorpresa da parte del compagno Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore lo ha annunciato proprio in queste ore attraverso le sue Instagram Stories, spiegando che nel corso della nuova puntata il Grande Fratello Vip ha pensato di fare una bella sorpresa proprio all’ex Miss Italia: di cosa si tratta?

Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro e la sorpresa al GF Vip

Proprio ieri Manila Nazzaro ha festeggiato il compleanno, il primo lontana dai suoi due figli e dal compagno Lorenzo Amoruso. Dopo i festeggiamenti, per Manila è giunta un’inaspettata sorpresa proprio da Lorenzo Amoruso e dei suoi bambini, Francesco Pio e Nicholas, avuti dal suo precedente matrimonio.

Mentre era fuori a prendere il sole in giardino insieme ai suoi inquilini, Manila ha udito all’improvviso la voce del suo compagno che, fuori dalla Casa le urlava tutto il suo amore. La Nazzaro non è riuscita a trattenere le lacrime commuovendosi e ricambiando il suo amore con parole altrettanto importanti.

Le emozioni per lei sono proseguito poco dopo, quando ha udito un’altra voce, quella del figlio Francesco: “Riconoscerei la voce di mio figlio tra mille”, commenta la Vip. Ed ancora, quella di Nicholas, il figlio minore, che ha fatto sciogliere definitivamente Manila la quale non poteva desiderare sorpresa più bella: “È stato un compleanno bellissimo”. E non sa ancora che stasera le sorprese continueranno…

