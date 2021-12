Lo scontro a distanza tra Clarissa Selassié e Manila Nazzaro non poteva non avere delle conseguenze anche all’esterno della Casa del GF Vip. Lorenzo Amoruso, compagno della Vippona, è intervenuto in sua difesa attaccando Clarissa pesantemente.

Lorenzo Amoruso contro Clarissa dopo lite con Manila

In una Story su Instagram, Clarissa Selassié aveva riservato parole durissime a Manila, tanto da definirla la concorrente più falsa del reality. Parole che hanno fatto piangere la Vippona in diretta televisiva.

Di fronte alla reazione delusa della Nazzaro, il compagno Lorenzo non poteva non scendere intervenire in sua difesa anche lui attraverso una Story su Instagram nella quale ha attaccato pesantemente la minore delle principesse etiopi, scrivendo:

Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect.

A venire in soccorso di Manila, anche la sua amica Valeria Liberati, conosciuta durante l’esperienza a Temptation Island, la quale ha sentenziato contro Clarissa: