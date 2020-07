Lorenzo Amoruso è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island che si è conclusa ieri sera anche con la parentesi su quanto accaduto alle sei coppie un mese dopo l’ultimo falò. Intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, l’ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro ha raccontato la sua avventura televisiva e dato un suo parere su alcune delle coppie più controverse.

Tanti i complimenti che sono giunti via social a Lorenzo Amoruso nel corso della trasmissione Temptation Island:

Rispetto alla sua storia con la compagna Manila Nazzaro ha ammesso di essere conscio di aver trovato la sua dolce metà:

Lorenzo ha poi commentato anche le altre coppie presenti nella medesima edizione riservando dure critiche ad Anna, compagna di Andrea (definita dallo stesso Amoruso ‘burattinaia’) e Antonio in coppia con Annamaria:

Hanno avuto, a mio avviso, degli atteggiamenti poco rispettosi e per chi vive, come me, le mancanze di rispetto e le bugie peggio di un tradimento, non sono aspetti da sottovalutare.

Per quanto riguarda la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Lorenzo ha ‘assolto’ quest’ultimo:

Rispetto alla relazione tra Ciavy e Valeria, invece, ha commentato:

Una situazione come quella del falò tra Ciavy e Valeria, dove lui non le ha permesso di esprimersi, è qualcosa di molto distante da me. Non sono il paladino delle donne, però le amo. Per me le donne sono la forza di questo mondo, per certi versi anche superiori a noi uomini, basti pensare che hanno il potere di dare alla luce una vita.