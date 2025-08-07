Lorella Cuccarini svela le due liti con due donne dello spettacolo

Lorella Cuccarini si avvicina a un traguardo importante: il suo sessantesimo compleanno. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. E, con il suo stile sempre ottimista, ha dichiarato: “I 60 sono i nuovi 45”. Difficile non essere d’accordo guardandola oggi.

Il nome che avrebbe dovuto avere

Nel corso della chiacchierata, Lorella ha anche svelato alcuni dettagli inediti legati alla sua identità artistica. Ha raccontato, per esempio, che sua madre avrebbe voluto chiamarla Foscarina, ma fortunatamente non è andata così. “Foscarina Cuccarini non si può sentire. Pensa se mi fossi presentata così a Pippo. Mi avrebbe cacciata”, ha detto ridendo. Poi ha ricordato come Pippo Baudo, suo grande sostenitore, avesse pensato di accorciarle il cognome. “Voleva anche accorciarmi il cognome in Carini o Cari. Alla fine disse: ‘Ma lasciamolo così, anche la Lollobrigida aveva un cognome lunghissimo però è andata bene’”.

Le liti con Heather Parisi e Alba Parietti

In quarant’anni di carriera tra conduzioni, musica, ballo e televisione, Lorella è riuscita a mantenere una reputazione solida e affettuosa tra il pubblico. Tuttavia, ci sono stati due episodi meno sereni con altre donne dello spettacolo. Il primo riguarda Heather Parisi: “Cosa le ho fatto? Assolutamente niente. Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo le offrì di farlo con me, rifiutò. ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me”. Il secondo invece coinvolge Alba Parietti, con la quale ha condotto il DopoFestival: “Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi’”.

Anni dopo, la carriera di Lorella ha attraversato un momento di pausa. La Rai sembrava averla messa da parte, ma è stata Maria De Filippi a riportarla sul piccolo schermo, offrendole un ruolo nel talent show Amici. “Sono finita in panchina però non ho mai pensato di valere meno, l’autostima non mi è mai mancata. Per due o tre anni il telefono non squillava più, ma avevo quattro figli, ho perso mia madre, mi sono ammalata, ho dovuto rimettere a posto i cocci. Quest’anno torno ad Amici. Ho trovato un pubblico che mi scopre ora. È stato come rinascere e ricominciare”.

Cuccarini tornerà infatti anche nella prossima edizione di Amici, per il sesto anno consecutivo. È l’unica insegnante ad aver ricoperto entrambi i ruoli: prima come coach di danza, poi anche come docente di canto. Un esempio di versatilità e tenacia che ancora oggi la rende una delle figure più apprezzate della televisione italiana.