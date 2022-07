Lorella Cuccarini, retroscena su Heather Parisi: “Ecco cosa ha fatto…”

Periodo d’oro per Lorella Cuccarini. La ballerina, cantante e conduttrice tornerà nella scuola di Amici 22 nel ruolo di professoressa di canto per il terzo anno consecutivo (il primo gestiva gli allievi di ballo).

Intervistata tra le pagine de La Nuova Sardegna ha svelato un retroscena su Heather Parisi, sua collega che, in più d’una occasione, ha avuto modo di attaccarla ripetutamente dopo aver lavorato insieme in NemicaAmatissima:

La Cuccarini ha rivelato che la Parisi l’ha bloccata su tutti i social.

Insieme ad Amici 22 Lorella Cuccarini tornerà anche al teatro durante il periodo di Natale con lo spettacolo Rapunzel.

Condurrà anche Striscia La Notizia? Lei frena:

E per quanto riguarda il suo rapporto di stima e lavoro con Maria De Filippi, la Cuccarini racconta:

Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di un’amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina.

Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte.