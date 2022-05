Lorella Cuccarini, in attesa di una conferma ufficiale ad Amici 22, ha scritto una piccola (ma intensa) lettera pubblica per Maria De Filippi, ringraziandola per la fiducia che le ha accordato per il secondo anno consecutivo.

Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di un’amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina.

Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte.