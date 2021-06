Lorella Cuccarini verso la domenica pomeriggio in TV: ecco come potrebbe essere il programma

Lorella Cuccarini verso la domenica pomeriggio di Canale 5. Non sappiamo se la professoressa di Amici ha accettato la proposta oppure no, ma dei “movimenti” a Mediaset verso un massiccio cambiamento, sono stati sicuramente già presi in considerazione.

Lorella Cuccarini verso la domenica pomeriggio: ecco come sarà

Del resto, proprio Barbara d’Urso salutando i fan di Domenica Live, non ha dato l’appuntamento a settembre, confermando, in qualche modo, l’addio al suo format.

TV Blog, proprio in queste ore ha lanciato altre croccanti informazioni sulla possibile struttura della domenica pomeriggio in TV condotta da Lorella Cuccarini:

L’idea sarebbe quella di mettere in piedi un programma che risvegli quell’animo giocoso che alberga dentro di noi, usando la chiave del campanilismo, da sempre vivissimo nel nostro paese, soprattutto nella sua provincia. Il programma si concentrerebbe sui piccoli paesi, i piccoli borghi, le comunità ristrette che sono poi alla fine della fiera la vera spina dorsale della nostra Italia, che il più delle volte viene rappresentata solamente dalle grandi città capoluoghi di provincia. In realtà il battito del nostro paese è scandito dai piccoli paesini di provincia, che potrebbero essere i protagonisti di questo nuovo programma e messi in competizione fra di loro. La gara poi potrebbe diventare anche un pretesto per mostrare chi vive in quei luoghi, come vive, raccontando le pulsazioni del loro vissuto quotidiano.

Lorella Cuccarini lascerà Amici di Maria De Filippi? A tal proposito sempre Blogo aggiunge:

Ebbene ora potrebbe esserci la domenica pomeriggio di Canale 5 per Lorella Cuccarini, un impegno questo che evidentemente, ad un primo esame, pare essere incompatibile con quello di docente di Amici ma, come si sa, le vie della televisione sono infinite, quindi mai dire mai, direbbe l’agente 007.