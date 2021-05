Lorella Cuccarini verso la domenica pomeriggio di Canale 5 al posto di Barbara d’Urso per “volere” di Maria De Filippi? Dopo l’indiscrezione di Blogo, sulla questione, emergono nuovi e croccanti retroscena da parte del buon Franco Bagnasco che ha scritto un interessante focus su TPI.

Stando a quanto risulta a TPI dai rumors nei corridoi Mediaset, la regina dell’audience del polo privato, dal suo quartier generale romano, sembra stia muovendo tutte le pedine e caldeggiando non poco l’arrivo della showgirl nel dì di festa di Canale 5.

La lady di ferro pavese, inoltre, non ha – e non è un mistero per nessuno – grande simpatia per Barbara D’Urso.

L’operazione “Cuccarini l’ho voluta io” sarebbe non solo una grossa prova di forza interna a Mediaset dopo lo “sgarro” d’ursiano, ma consentirebbe a Maria di tamponare la già prevista chiusura di Domenica Live con un volto “amico”, magari un po’ più attento e strategico anche nel piazzare volta per volta i tanti potenziali ospiti della ricca scuderia defilippiana.

Giova ricordare che esisterebbe una clausola nel contratto di Nostra Signora dell’Audience che vieta a D’Urso di ospitare personaggi usciti dai reality e dai talent di Maria. Il problema, con Cuccarini al comando, ovviamente non esisterebbe più.