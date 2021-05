Maria De Filippi ha regalato una seconda giovinezza artistica a Lorella Cuccarini, professoressa di Amici 20 che ha avuto modo di portare in finale Alessandro Cavallo, talentuosissimo ballerino della sua squadra.

Lorella, intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha fatto il bilancio di questa esperienza andata ben oltre le sue iniziali aspettative:

Mi sono inserita bene in una squadra collaudata e ho trovato un nuovo pubblico che si è affezionato a me. Tante bambine e ragazzine mi hanno scoperta proprio come prof. Mi hanno riempito di affetto sui social. Tra gif meme e disegni. Da qualsiasi lato la guardi insomma, è stata un’esperienza meravigliosa.