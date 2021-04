Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta. La ballerina e conduttrice racconterà, in esclusiva, le emozioni della dolce attesa sabato primo maggio ospite a Verissimo da Silvia Toffanin.

Lorella Boccia è incinta per la prima volta

Per Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta si tratta del primo figlio. La coppia si è sposata il primo giugno 2019, dopo 4 anni d’amore, nella chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, nel cuore di Roma.

A un anno dal sì, il producer aveva dedicato alla sua Lorella un dolce messaggio su Instagram:

Buon anniversario amore mio. Siamo due numeri uno. Siamo due individui perfetti nella nostra unicità. Nessun altro è come noi due. Da solo, un individuo, è perfetto così com’è. In due ci si completa.

Lorella condivide frequentemente sui social momenti con il marito Niccolò. Di recente in un post su Instagram aveva scritto: “Mi togli il fiato”, a corredo di una foto con il marito.

Classe 1991, Lorella ha esordito nel programma di Amici di Maria De Filippi prima come allieva e poi come ballerina professionista. Presto debutterà su Italia 1 come conduttrice di un nuovo late show di cui vi abbiamo parlato anche noi proprio di recente.