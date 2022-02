Look Ornella Muti: outfit Sanremo 2022 firmati Francesco Scognamiglio

Chi vestirà Ornella Muti al Festival di Sanremo 2022? Quale look sceglierà la prima co-conduttrice pronta ad affiancare Amadeus? Dopo il suo rifiuto a Giorgio Armani, l’attrice ha fortemente voluto lo stilista campano Francesco Scognamiglio. E proprio sua la firma dei due outfit per Sanremo 2022.

Look Ornella Muti a Sanremo 2022: gli outfit di Francesco Scognamiglio

La scelta di Ornella Muti per i suoi look sanremesi, è ricaduta sullo stilista Francesco Scognamiglio che conosce da anni ed al quale ha affidato la cura complessiva della sua immagine. Ovviamente si tratta di outfit ‘eco’, come scrive Corriere.it che in merito precisa:

Gli abiti che Scognamiglio ha realizzato strizzano l’occhio al problema ambientale: sono stati realizzati in tessuti naturali e come sempre sono una magnificenza di talento sartoriale e maestria artigianale. Uno è nero e preziosissimo, l’altro in un color nude che esalterà l’avvenenza della Muti. Entrambi hanno ricami elaborati e di grande impatto, la cifra stilista di un couturier che piace alle dive perché sa creare abiti perfetti per palcoscenici e red carpet.

Chi è Francesco Scognamiglio

Per Francesco Scognamiglio si tratta del suo debutto a Sanremo. Quarantasei anni, originario di Pompei, lo stilista ha vestito star del calibro di Madonna, Lady Gaga, Beyoncè, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Kim Kardashian, Nicole Kidman, ma anche le italiane Laura Pausini ed Emma.

La sua carriera ebbe inizio nel 1994 al fianco di Gianni Versace.Per lui Giorgio Armani rappresenta il mito assoluto e rispetto alla polemica sollevata dalla figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, che ha detto addio alla “vecchia moda”, Scognamiglio ha preferito defilarsi.