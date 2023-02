Look cantanti Sanremo 2023, chi li vestirà: abiti e stylist, i possibili outfit

Il Festival di Sanremo 2023 al via. Da stasera i riflettori si accenderanno non solo sulle canzoni della kermesse ma anche sui look. Conduttori, cantanti e ospiti: come si vestiranno? Alla vigilia dell’esordio spuntano le prime anticipazioni sugli outfit e sugli abiti che indosseranno i protagonisti di Sanremo 2023.

Look cantanti Sanremo 2023: le curiosità

In questo focus ci concentreremo in modo particolare sui look dei 28 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Quali outfit avranno scelto per calcare l’ambito palcoscenico dell’Ariston? E quali gli stylist ai quali affidarsi? L’agenzia di stampa Ansa ha anticipato le possibili scelte alla vigilia della kermesse, scopriamole insieme.

Lazza indosserà abiti firmati Missoni. In serbo per le sue esibizioni, una serie di look custom made realizzati per lui dal direttore creativo, Filippo Grazioli. Silhouette boxy, tagli sartoriali, colore e matericità saranno mixati ad arte per avvicinarsi sempre di più alla personalità dell’artista.

Gianluca Grignani vestirà John Richmond. Giorgia conferma di preferire Dior, mentre i Modà si affideranno ad Armani per gli outfit del cantante Kekko Silvestre, il resto del gruppo indosserà le creazioni del brand Demas.

I Coma_Cose hanno scelto alcuni look firmati Vivienne Westwood in un mix di pezzi sartoriali dal sapore british e punk. Shari vestirà Dolce&Gabbana in stile Miley Cyrus, mentre Madame punterà sul total look di Off-White.

Attesa per i look di Anna Oxa, che ci ha abituato negli anni a delle trasformazioni che hanno anticipato mode e tendenze. Secondo l’Ansa, l’artista ha precisato che non avrà un designer di riferimento, e che indosserà ciò che più sarà in armonia con la sua musica e con se stessa. Anche se si vocifera che abbia scelto diversi capi di Dolce&Gabbana.

Ariete indosserà look di The Attico, come aveva già fatto a Sanremo giovani. Ultimo vestirà Armani, mentre Tananai potrebbe sorprenderci con un look di MM6 Maison Margiela, il medesimo che potrebbe vestire anche Gianmaria.

Levante si presenterà con quattro look Etro, realizzati per lei dall’amico stilista e direttore creativo della maison Marco De Vincenzo. Olly per tutte le serate del Festival vestirà abiti Canaku. Colapesce e Dimartino hanno scelto Carlo Pignatelli e Gaelle Paris. Mr Rain vestirà look di GCDS per tutte le serate. Infine Rosa Chemical, in tutte le serate del Festival di Sanremo 2023, indosserà total look Moschino, composti con abiti sartoriali dal mood punk, disegnati dal direttore creativo della maison Jeremy Scott.

Stylist Sanremo 2023: a chi si sono affidati gli artisti

Ed ecco chi sono gli stylist ai quali si sono affidati i Big della musica italiana, protagonisti di Sanremo 2023 (secondo quanto trapelato da Vogue): Susanna Ausoni veste Mahmood, Elisa, Annalisa; Nick Cerioni veste Tananai e Paola&Chiara; Lorenzo Posocco veste Elodie, Marco Mengoni e Ariete; Rebecca Baglini veste Ultimo; Simone Furlan veste Lazza, Mara Sattei, Madame; Giorgia Cantarini veste Coma_Cose.

Ed ancora, a curare lo stile di Giorgia ci penserà Valentina Davoli, mentre Gianluca Grignani si è affidato a Marco De Lucia. Il ritorno degli Articolo 31 è a cura di Ylenia Puglia, mentre I Cugini di campagna si affideranno ad Al Pacino Stylist.