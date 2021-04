La seconda stagione di Lol Chi ride è fuori è ormai certezza. Dopo il fortunatissimo esordio, anche Giuseppe Candela via Dagospia, ci svela alcuni dettagli come il mese d’inizio delle nuove registrazioni.

Lol-Chi ride fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebbero fuori portata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno.