La prima stagione di Lol – Chi ride è fuori ha registrato un successo clamoroso trasformando alcuni sketch in veri e propri tormentoni virali. Alla luce di ciò si parla già di una seconda stagione ed in attesa di notizie ufficiali iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui nomi dei prossimi comici.

E’ stato il quotidiano Il Messaggero nei giorni scorsi ad avanzare i primi nomi con i possibili candidati a prendere parte a LOL 2. Non è escluso che possano partecipare alcuni dei seguenti nomi: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de “Le Coliche”, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Ale e Franz.

Quelli appena citati sarebbero alcuni dei possibili candidati ai quali però manca un nome: Nino Frassica. L’attore messinese noto tra le altre cose per il suo ruolo in Don Matteo, nei giorni scorsi si è candidato su Instagram:

LOL 2 – Non mi hanno chiamato, ma se mi dovessero chiamare parteciperei volentieri, perché è una trasmissione divertente, però parteciperei con la “mascherina”. In dieci in una stanza, anche se tamponati, non mi fido.