Lodo Guenzi sbeffeggia Irama, il commento pungente sull’ultima hit – VIDEO

Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, ospite anche lui di Venezia 78 per partecipare ad un evento, ha “dissato” ironicamente la ultima hit di Irama.

Lodo Guenzi che dissa Irama è tutto ciò che vorresti vedere oggi

Tramite un video, divenuto virale sui social, Lodo Guenzi salutando l’Arca Cinema Giovani (associazione di giurati con la passione per il grande schermo) si è trovato in sottofondo un brano di Irama:

Ciao Arca Cinema Giovani, siete molto giovani. Magari vi piace anche sta… Madonna, che brutta che è ‘sta canzone. Ehm… Non l’ho detto! Viva i giovani!

Il brano in questione è “Melodia proibita”, nuovo singolo di Irama pubblicato lo scorso 18 giugno 2021.

Comunque se posso dire la mia, non capirò mai come un artista bravo e talentuoso come Filippo, possa sfornare delle hit così “tamarre” e bruttine.

Arriverà una sua replica? Staremo a vedere! Ecco il VIDEO a seguire.

Comunque i tormentoni di Irama sono oltre ogni anno si supera

È lui il re il king È LUI È LUI #PowerHitsEstate2021 pic.twitter.com/ZBH7uaj0x3 — Piuma²⁸ 🥀 (@amorosoyeah) August 31, 2021