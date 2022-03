Le ex di Alex Belli non vogliono avere niente a che fare con lui ma continuano a parlarne tra ospitate TV e interviste sui giornali. Dopo Katarina (ancora) ospite a Pomeriggio 5, Mila Suarez ha parlato di Delia tra le pagine del settimanale Nuovo.

Mila Suarez attacca (ancora) Alex Belli: “Prima di Delia lo faceva anche con me…”

Delia Duran è manipolata, mi fa pena. Alex Belli è bravo a manipolare le donne. Lo faceva anche con me, però me ne sono andata… Delia, che invece non ha nessuno, è più in difficoltà. Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato, come abbiamo fatto io e Katarina Raniakova, ma Delia non ne è capace perché è una donna molto fragile.

Katarina e Mila, in più di un’occasione, hanno parlato male di Alex che, nonostante tutto, non ha proferito parola nei loro confronti (e questo bisogna dargliene atto).

Personalmente, con la solita sincerità che mi contraddistingue, preferisco l’atteggiamento del man della factory che, per continuare a far parlare di sé, mette sul piatto cose che lo riguardano in prima persona e non accadimenti dell’età della pietra.