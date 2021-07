Il Giffoni Festival è stato un vero trionfo di amore per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante le criticità della prima serata che aveva visto momentaneamente saltare l’appuntamento con il cantante, le cose si sono risolte ieri.

Giulia Salemi è intervenuta al Giffoni così come Pierpaolo Pretelli che ha cantato sul palcoscenico dell’evento realizzando – di fatto – il suo primo live da quando ha incominciato ad intraprendere la sua carriera da cantante.

Una emozionatissima Giulia lo seguiva con attenzione tra il pubblico, con gli occhi commossi e lo sguardo fiero nei confronti del suo uomo che sta inseguendo il suo sogno e le sue ambizioni.

Ieri per Pretelli è stata una grandissima giornata.

Ed infatti, oltre al primo live, ha portato a casa la convocazione ufficiale per Tale e Quale Show, il talent di Rai1 condotto da Carlo Conti e in partenza da settembre.

Giulia, invece, ha confermato la seconda edizione di Salotto Salemi, intervistata dai colleghi di Leggo.

Belli, innamorati (con un Ufficio Stampa che funziona) e pieni di talento con uno staff in grado di valorizzare appieno la loro creatività.

Io questi due ragazzi li promuovo a pieni voti ogni giorno.

Chi supera G con gli occhi lucidi e felici per il primo live di P?

Chi supera Pemozionato che cerca lo sguardo di Giulia per avere una sicurezza?

Chi supera P che canta per G e non per il pubblico?

Chi supera questi due nella loro bolla?

Chi supera il loro amore?

