Grosse liti tra prof, ecco gli allievi coinvolti: gli spoiler di Amici 24

Il clima si scalda nella scuola di Amici 24, dove i professori si sono trovati divisi su una proposta avanzata da Alessandra Celentano riguardo al regolamento del programma, ecco gli spoiler della nuova registrazione diffusi da SuperGuidaTV.

La Celentano ha suggerito che un allievo che finisca ultimo in classifica per tre volte consecutive dovrebbe essere eliminato automaticamente. Tuttavia, la produzione ha chiarito che la decisione sull’eliminazione di un allievo deve spettare esclusivamente al suo professore di riferimento.

La proposta della Celentano non è stata accolta con favore da tutti i suoi colleghi. Rudy Zerbi è stato l’unico a sostenerla, mentre gli altri professori, tra cui Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, si sono opposti fermamente.

Lorella ha sottolineato che la questione non può essere ridotta a un mero calcolo matematico, e la discussione si è trasformata in un acceso confronto.

Per controbattere, la Celentano ha rilanciato la sua proposta, aumentando il numero di volte in cui un allievo può finire ultimo da 3 a 5, ma ciò non è servito a ottenere maggiori consensi.

Lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Parallelamente, si è acceso un battibecco tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Zerbi ha accusato la collega di essere incoerente, ricordando le sue precedenti richieste di eliminazione per Luk3, spesso relegato nelle ultime posizioni in classifica.

La Pettinelli ha risposto difendendosi, ma la tensione tra i due è aumentata anche per questioni riguardanti Diego, a cui Zerbi ha dato un 5,5, giudizio che la Pettinelli ha ritenuto eccessivamente severo.

La lite tra Deborah e Emanuel Lo su Francesca

Infine, un’altra scintilla di polemica si è accesa tra Deborah ed Emanuel Lo, questa volta a causa di Francesca. I dettagli del diverbio non sono ancora del tutto chiari, ma sembra che i due professori abbiano opinioni divergenti sul percorso dell’allieva nella scuola.

Un regolamento destinato a cambiare?

Per il momento, la proposta della Celentano non è stata approvata, ma resta da vedere se le tensioni tra i professori influenzeranno le dinamiche future della scuola. Questi scontri, se da un lato generano dibattiti accesi, dall’altro alimentano l’interesse del pubblico, che segue con passione le vicende dei protagonisti di Amici 24.