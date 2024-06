Lite tra Vladimir Luxuria e Ilary Blasi per l’Isola? “Me l’hanno chiesto loro!” (e Bruganelli sghignazza), caos in rete, poi il dietrofront – VIDEO

Vladimir Luxuria non voleva condurre l’Isola dei Famosi? A quanto pare non aveva manifestato lei l’interesse per il programma che, invece, Mediaset ha deciso di affidarle.

Ospite di una puntata di SDL Tv insieme a Sonia Bruganelli (opinionista con Dario Maltese), ha spiegato che non aveva intenzione di prendere il posto di Ilary Blasi:

Io non l’ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di… Me l’hanno chiesto loro. E io ho fatto le scarpe a Ilary? No guarda che è una roba che non ci si crede.

Sonia Bruganelli, ospite in collegamento, si è fatta una grande risata:

Io manco ci volevo venire!

La riconoscenza di Luxuria e l’altra ride. Pier Silvio, accompagnale alla porta. https://t.co/YgIIT9JIdm — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 4, 2024

Poi il dietrofront con un video dopo Luxuria ringrazia l’editore:

Sono qui nel backstage de L’Isola dei Famosi perché vi voglio invitare alla finale. Volevo approfittarne per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo programma. Io ho avuto il privilegio e l’opportunità di imparare a condurre una diretta televisiva al fianco di tanti professionisti che devo davvero ringraziare. Ho fatto tutto quello che ho potuto per non deludere il pubblico da casa e chi mi ha dato questa opportunità. Volevo ringraziare l’editore… so che si dicono molte cose ma il sentimento della gratitudine io lo provo sempre. Grazie! Mi dispiace di alcuni filmati che sono stati estrapolati per mettermi in cattiva luce con chi invece ha così tanto avuto fiducia in me. Io sono una persona sincera e schietta per cui… grazie, grazie, grazie.