Lite tra Stefania Orlando e Shaila, ex naufraga contro la Gatta: “Ma vattene!”

La tensione cresce al Grande Fratello. Nell’ultima puntata, trasmessa giovedì sera su Canale 5, Stefania Orlando e Shaila Gatta si sono affrontate in un faccia a faccia mediato dal conduttore Alfonso Signorini. Da settimane, le due concorrenti si lanciano frecciatine velenose, ma stavolta il confronto ha raggiunto livelli inediti.

Lite tra Stefania Orlando e Shaila Gatta

La disputa, partita da divergenze personali, è degenerata quando Shaila ha toccato argomenti sensibili riguardanti Stefania, scatenando una forte reazione sia in studio che tra il pubblico.

Interviene Angela Melillo (che difende l’amica)

Angela Melillo, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e amica di Stefania Orlando, non è rimasta in silenzio. Con un video pubblicato sui social (che potrete ascoltarlo integralmente in apertura), ha espresso tutta la sua indignazione per l’attacco subito dall’ex gieffina:

Oggi voglio parlarvi di una cosa che ho visto guardando la puntata del Grande Fratello, che mi ha dato molto molto fastidio. Metterò prima gli occhiali da sole, perché quando si parla di una certa persona si rischia di rimanere abbagliato dalla sua luce… ma vattene va!

La Melillo ha criticato apertamente l’atteggiamento di Shaila, accusandola di mancanza di sensibilità: