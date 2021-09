Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno litigato prima del Grande Fratello Vip? Entrambe intervistate tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, hanno svelato quali sarebbero i loro attuali rapporti, a cominciare dall’ex concorrente della quarta edizione.

Torno a “Casa”: al GF Vip c’è un pezzo del mio cuore. Amo le persone autentiche, con le loro fragilità e le loro emozioni, e cercherò di raccontarle: il tono pungente lo lascio a Sonia. Spero di raccontare anche cose scomode, ma con eleganza: so essere furba come una volpe, ma anche determinata come un pitbull.

Stimo tanto Sonia: dietro un uomo di successo c’è sempre una grande donna che lavora tra le quinte. Abbiamo due stili diversi ma complementari: lei pensa di essere più istintiva, ma anch’io sono poco razionale nelle mie scelte. Però, avere lavorato in tv per vent’anni mi spinge a pormi verso il pubblico in un certo modo.