Una lite è esplosa oggi nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Raffaella Fico. Tutta colpa di un bicchiere lanciato, o forse solo appoggiato, dall’influencer sul tavolo e che secondo la showgirl avrebbe potuto mandarlo in frantumi con gravi conseguenze.

Tutto sarebbe nato in seguito alla nuova sfida del GF Vip: quando suona la sirena i Vipponi designati dovranno correre verso un pulsantone e solo uno di loro dovrà premerlo, nell’arco di 30 secondi. Chi lo premerà andrà incontro ad una conseguenza, positiva o negativa. Chi si tirerà indietro ci saranno conseguenze sul budget.

La prima coppia ad essere chiamata è stata quella formata da Soleil e Davide. Per arrivare a premere il pulsantone, Soleil ha involontariamente lanciato il bicchiere con il gelato scatenando l’ira di Raffaella che, spaventata, ha rimproverato l’influencer invitandola a prestare maggiore attenzione.

Dopo l’accesa lite, la Fico si sarebbe sfogata con il resto del gruppo che ha assistito alla scena:

Io mi sono spaventata, se si spaccava ci facciamo male, ragazzi! Non l’ha appoggiato, l’ha tirato! Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Lo ha lanciato, non lo ha appoggiato per quello ho tirato un urlo. Lei ha detto lo ha appoggiato, ma lo ha lanciato!