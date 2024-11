Lite shock, Shaila esplode contro Lorenzo: “Mi porti allo stremo!”, cosa è successo nella notte – VIDEO

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo averci regalato la fase della conoscenza, poi della “negazione” e successivamente della passione, sono diventati una coppia ufficiale che litiga per le banalità. E così, proprio ieri, ci hanno regalato una scena da Oscar con una nuova sfuriata che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Shaila e Lorenzo, lite shock: “Mi stai portando stremo”

Helena e Shaila proprio ieri si sono confrontate e la modella ha fatto una confidenza all’ex velina dicendole che Lorenzo si sarebbe mostrato infastidito qualora lei fosse felice tra le braccia di un altro uomo.

Shaila, spiazzata per la rivelazione, ha chiesto spiegazioni al modello dei pigiami. Lorenzo, in modalità “non è vero niente”, ha dato della bugiarda ad Helena.

“La cosa è folle, tu credi a lei”, ha svelato Spolverato, e poi ha aggiunto: “ci vuoi tornare amica? Come può essere?”.

Per questo motivo, tra la coppietta della Casa è esplosa una lite senza precedenti.

Shaila ha incominciato ad urlargli contro: “Perché non ascolti?”, per poi aggiungere:

Ma perché non ascolti cazz*. Ma c’hai 30 anni e fai dei discorsi così interessanti e poi ti perdi in un bicchiere d’acqua. Tu porti una persona allo stremo, mi fai sentire sbagliata. Mi stai portando allo stremo. Avevo bisogno di rassicurazioni non che chiamassi Helena perché hai pensato che io dubitassi di te, vedi che ci sei sempre te di mezzo?

Lui, apparentemente sconvolto e con la faccia da cucciolo bastonato, ha solo detto:

Non ti riconosco più. Porto le persone allo stremo? Pure?

Personalmente spero che Shaila acquisti un briciolo di lucidità e scappi più lontano della luce da una relazione tossica come questa.

Cazzarola questa scena è da 10 e lode

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.