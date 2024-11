Lite esplosiva tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: “Non è possibile!” – VIDEO

Il clima nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più rovente. Durante il pomeriggio, una furiosa lite ha visto protagonista Shaila, che si è scagliata duramente contro Lorenzo, lasciando tutti gli inquilini e gli spettatori senza parole. Ecco cosa è successo.

Tensione tra Shaila, Lorenzo e Helena: cosa è successo

Tutto è iniziato con le immagini mostrate da Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera. I video hanno rivelato un confronto tra Lorenzo e Helena, in cui il modello confessava il suo desiderio di essere ancora nei pensieri della modella e la sua gelosia nei confronti di eventuali legami con altri. Nonostante le dichiarazioni di amicizia, i sentimenti di Lorenzo sembravano tutt’altro che platonici.

La situazione ha infastidito Shaila, già irritata dai comportamenti ambigui di Lorenzo durante la settimana. Stamattina, la ballerina ha deciso di confrontarsi direttamente con Helena, cercando di chiarire il loro rapporto. Dopo il dialogo, la Gatta ha affermato di fidarsi della modella, pur nutrendo dubbi sulla sincerità di Lorenzo.

La lite esplosiva tra i due gieffini

Lorenzo, venuto a conoscenza del confronto tra le due ragazze, ha reagito con irritazione, percependo in Shaila una maggiore solidarietà verso Helena. In preda al nervosismo, il modello ha interrotto una conversazione della ballerina con Ilaria e Federica, scatenando l’ira di Shaila.

“Porco ca**o! Porca tr**a, parli sempre zio! Allora non parlare! Non è possibile che c’ho sempre la tua voce sopra” ha sbottato Shaila, esasperata dall’atteggiamento invadente di Lorenzo. La tensione ha raggiunto il culmine quando i tre si sono finalmente confrontati, ma il dialogo non ha portato a una risoluzione concreta. A seguire, il video: