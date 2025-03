Lite tra Shaila, Lorenzo ed Helena: la Prestes scoppia a piangere

Negli ultimi anni, il Grande Fratello ha allentato le sue rigide regole, concedendo ai concorrenti maggiori libertà, tra cui momenti di svago al di fuori della Casa. Tuttavia, l’ultima gita fuori porta si è rivelata tutt’altro che rilassante, sfociando in una discussione accesa che ha visto protagonisti Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes.

Secondo quanto riportato da Biccy.it, la lite avrebbe avuto origine da una frase pronunciata da Helena nei confronti di Shaila: “Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima”.

Parole che non sono piaciute all’ex velina, che ha replicato con tono stizzito: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati”.

Il clima si è ulteriormente acceso con l’intervento di Lorenzo Spolverato, che ha alimentato la tensione portando Helena alle lacrime. Tornata nella Casa, la modella brasiliana si è sfogata con Stefania Orlando, esprimendo il suo disagio:

Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce la faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?