Scoppia la lite a Ballando con le Stelle tra le due giurate, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. A scatenare il battibecco tra la presidente di giuria e la giornalista è stata l’esibizione di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che a quanto pare non ha particolarmente coinvolto la Lucarelli.

Lite tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

Selvaggia ha espresso anche ieri il parere che aveva dato nei precedenti appuntamenti di Ballando rispetto alla Costamagna. La concorrente, essendo infortunata, partecipa come può alla gara, ma secondo la Lucarelli la sfida sarebbe impari e per questo non ritiene di poterla giudicare con voti alti.

Di tutt’altra idea Carolyn Smith che ha invece commentato l’esibizione positivamente, rimproverando la Lucarelli per averla interrotta:

Io sono stata educata e ti ho lasciato parlare. Lascia parlare anche me.

Le parole della coreografa hanno stizzito la giornalista che ha replicato:

Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando è iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona. Tu e l’educazione siete proprio due mondi diversi.

La padrona di casa Milly Carlucci ha invitato le due giurate alla calma, mentre Carolyn ha ribadito:

Stiamo parlando del ballo, qualche esperienza in più ce l’ho. Faccio Ballando dal 2007.

Non è la prima volta che nel corso di Ballando con le Stelle si evidenzia un po’ di maretta tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, anche se è evidente che ieri sera la giornalista abbia voluto togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe.