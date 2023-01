Lite furiosa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Dopo giorni di silenzio, la “non” coppia più acclamata della Casa è esplosa rinfacciandosi atteggiamenti e prese di posizione.

“Sei venuta a chiedermi come stavo? Ti sembra di avere avuto una giornata paragonabile alla mia? Adesso ti fa comodo parlare di me ora che sei in nomination”, ha esordito Daniele Dal Moro.

A questo punto la venezuelana è letteralmente esplosa:

Tu hai visto come stavo io? Scusa tesoro io mi sono messa davanti a piangere ma non l’ho fatto davanti a tutti perché non voglio fare la vittima ma sono stata abbastanza male. Sai quante volte mi hanno attaccato in puntata? Non dirmi che non posso fare il paragone…

Sonia mi ha detto di tutto ed anche in questa casa ho visto 3mila confessionali. La differenza tra me e te è che io mi sento superiore perché l’opinione degli altri non m’interessa quando sono sicura di quello che faccio e provo.

Non me ne frega niente! Aspettavo che ti avvicinassi perché noi ci stavamo frequentando, stupido!