Lite tra Oriana e Antonella al GF Vip: “Falsa, cattiva, per me non esisti… sei trasparente!” – VIDEO

Prima o poi doveva accadere: Oriana e Antonella hanno litigato. Dopo le prime battute, le due concorrenti del Grande Fratello Vip avevano stretto una alleanza durata quanto un gatto in tangenziale.

Oriana ha scoperto che Antonella ha sempre parlato di lei alle sue spalle e, dopo aver analizzato i fatti, ha deciso di prendere le distanze dalla fidanzata di Edoardo Donnamaria.

“Non ti agitare bebè, sei troppo nervosa! Faccio finta di non vederti? No perché per me sei trasparente”, ha affermato Oriana sotto gli occhi increduli degli altri vipponi.

La venezuelana ha aggiunto:

Tu che ti lamenti che sono una falsa, ma l’unica falsa sei stata te che pensavi tutte queste cose su di me e invece facevi l’amica, ma perché eri da sola perché nessuna ti sopporta.

Antonella, per tutta risposta, ha accusato la vippona di pensare solo all’estetica:

Perché parli di me? Cambia argomento. O parli di me o parli di Antonino o di estetica. Parla di altre cose se ci riesci. Quando Sarah parlava bene di me hai anche fatto una faccia un po’ schifata. C’è altro nella vita oltre l’estetica, lo sai o no?

L’arrivo di Antonino, invece di calmare le acque le ha nuovamente accese: “Dai sta qua Antonino, fai l’ancella” ha commentato l’ex schermitrice, imitando il comportamento di Oriana che – visti i sentimenti che prova per lui ha concluso:

Chi è la cattiva, eh? L’unica cattiva sei tu che ridi di questa cosa quando sai che sono stata troppo male.

Da che parte state?

Se posso dire la mia, sentire Antonella che oltre l’estetica c’è di più sinceramente fa ridere.

QUI il VIDEO dello scontro.