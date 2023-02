Anna Oxa ha scelto Francesca Fagnani per la sua prima ed unica intervista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Sali”. Partecipazione che ha portato l’artista a classificarsi 25esima (su 28 cantanti in gara). Alla padrona di casa dirà cosa ne pensa e soprattutto commenterà il caso legato alla presunta lite con Madame, già ampiamente smentita.

Anna Oxa, prima ed unica intervista dopo Sanremo 2023

Anna Oxa ha rifiutato qualunque tipo di incontro con i giornalisti nel corso della sua partecipazione al Festival, ma a Francesca Fagnani ed a Belve ha detto di sì. Incalzata dalla padrona di casa sul suo rifiuto a rilasciare interviste, l’artista si è limitata a dire: “Possono essere tantissime le risposte a questo. E ci potrebbero essere risposte che io in questo momento non posso dare… Che potrebbero essere legate a quel periodo lì. Al periodo di Sanremo”.

Cosa pensa invece del 25esimo posto in classifica a Sanremo 2023? “Per me il voto non ha valore, non esiste. il vero voto è il messaggio che hai trasferito, non è un numero”. Lei ad ogni modo si è detta contentissima, “perchè non relaziono me, o la signora Oxa al Sanremo ma a quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.

Infine ecco cosa ha detto sul discusso gossip che la vedeva coinvolta insieme a Madame: